Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 6 settembre 2021

La situazione dei contagi in Italia, ripartita per regioni

Sono 3.361 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 - regione per regione - nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 52 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 134.393 i tamponi processati con un tasso positività al 2,5%. Attualmente sono 4.302 i pazienti ricoverati con sintomi (+86) , 570 (-2) in terapia intensiva.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 6 settembre 2021

articolo aggiornato alle ore 17:36, clicca qui per aggiornare la pagina.

Nuovi casi: 3.361

Attualmente positivi: 136.020

Deceduti: 52 (totale 129.567)

Dimessi/Guariti: 4.309.200

Ricoverati con sintomi: 4.302

Ricoverati in Terapia Intensiva: 570

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 32

Tamponi: 134.393

Totale casi: 4.574.787