Coronavirus: un nuovo caso a Mercogliano

Proprio in questi istitanti, giunge una nuova comunicazione del Sindaco Vittorio D’Alessio

"E’ di qualche minuto fa la comunicazione ufficiale di una nuova positività in città che riguarda una persona già in isolamento e la cui positività è riconducibile al suo nucleo familiare. Specifico che questo è l’unico positivo che ci è stato comunicato.

P.S.: Invito i cittadini a rispettare le regole in ogni luogo e nello svolgimento di tutte le attività quotidiane e ad informarsi correttamente, non limitandosi ai titoli dei giornali. A Mercogliano non c’è un focolaio, le positività sono state ricostruite e sono monitorate da giorni, quindi è tutto sotto controllo. Proprio in questa ottica, per una maggiore sicurezza e a tutela della mia comunità ho ritenuto opportuno avviare, grazie all’ Asl di Avellino, una rapida attività di somministrazione di tamponi ai contatti di coloro che erano risultati positivi nei giorni scorsi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.