Coronavirus in Campania, ecco le disposizioni della Regione per chi rientra dall'estero

COVID19, DISPOSIZIONI PER I RIENTRI DALL'ESTERO NEL TERRITORIO DELLA CAMPANIA - Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha firmato oggi l'Ordinanza n. 20/2021 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall'estero nel territorio della Campania".

Scarica l'ordinanza https://bit.ly/36ShsiL