Coronavirus, due donne positive al Frangipane: una è deceduta

Una 86enne di Grottaminarda è deceduta all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. L'anziana era giunta al Pornto Soccorso del nosocomio irpino per problemi non legati al Covid, ma successivamente è risultata positiva. Come riporta Ottopagine, al pronto soccroso del Frangipane è arrivata anche un'altra donna (90 anni) di Mirabella Eclano. Quest'ultima, però, è in isolamento, in attesa di essere trasferita in altra struttura. Il Pronto Soccorso dell'ospedale, dopo il passaggio dei due casi, è stato subito sanificato.

