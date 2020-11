Coronavirus in Irpinia, altre due vittime al Frangipane

✓ Errata corrige

◦ Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

◦ n. 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Si comunica che nella serata di ieri sono deceduti due pazienti: un 82enne di Zungoli e un 69enne di Gesualdo.