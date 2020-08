Pericolo assembramenti, disposta la chiusura del Bioparco di Montella

"Sorridendo alla vita come sempre, vi informiamo che il Bioparco resterà chiuso fino alla data del 30 agosto in ottemperanza alla prescrizione preventiva del Comune di Montella per il contenimento del COVID-19" .

​Così i gestori di Fattoria Rosabella annunciano la chiusura dell'attività a seguito dell'ordinanza del sindaco di Montella.

Il primo cittadino Rino Rizieri Buonopane ha disposto la chiusura temporanea del Bioparco Rosabella di Montella, in quanto sono state accertate una serie di “violazioni del D.lgs. 152/2006 che mettono in pericolo la pubblica incolumità oltre alla presenza di circa 1.800 persone con possibili assembramenti pericolosi in relazione alle normative vigenti per il contrasto e la prevenzione del contagio da COVID-19″, come si legge nella stessa ordinanza.

Una chiusura temporanea che permetterà, fino al 31 agosto, di effettuare da parte all'Asl competente delle disposizioni correttive e di verifica dell’effettiva applicazione delle stesse, nonchè verifiche tecniche ed ambientali da parte degli Organi ed Enti preposti.