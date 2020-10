Coronavirus, riscontrate cinque nuove positività a Cervinara

Cinque nuovi casi di coronavirus sono stati riscontrati a Cervinara. Sale, così, nuovamente il bilancio dell'emergenza Covid-19 nel comune caudino. Di seguito, riportiamo l'annuncio del sindaco Caterina Lengua.

"L’Asl, per il tramite del Direttore Morgante, ha comunicato la positività di altre 5 persone. Di esse, 3 appartengono allo stesso nucleo familiare e 2 sono contatti di altri positivi accertati nei giorni scorsi che stavano già osservando l’isolamento domiciliare. Riferiscono tutti di essere in buone condizioni di salute. Nel contempo l’azienda sanitaria ha informato dell’esito negativo del tampone somministrato ad altre 6 persone positive da diversi giorni che risultano, quindi, guarite. Così come negativo è stato il risultato di ulteriori 19 tamponi effettuati da altrettante persone residenti nel nostro comune, molte delle quali avevano avuto contatti stretti con positivi. Alla luce dei dati odierni, i positivi sono 70, i guariti 53 ed i deceduti 2. L’evolversi della situazione sanitaria, che segnala una espansione dei contagi su tutto il territorio, sia regionale che provinciale, impone di avere comportamenti responsabili. Si rinnova l’esortazione ad indossare la mascherina protettiva ed evitare assembramenti. Semplici gesti che possono salvare la vita propria e quella dei propri cari. Questa battaglia si vince con la collaborazione ed il senso civico di tutti".

Chiuso il cimitero comunale per le imminenti festività

Il sindaco, inoltre, ha disposto la chiusura del cimitero comunale per le prossime festività, coincidenti con le date del 1 e 2 novembre 2020.

"Le notizie che arrivano non sono per nulla confortanti. I contagi aumentano in modo esponenziale sia a livello nazionale che regionale e provinciale. Faticosamente stiamo venendo fuori da una situazione non certo semplice. Così, per preservare la salute di tutti i cittadini di Cervinara, anche se a malincuore l’amministrazione da me guidata ha deciso di tenere chiuso il cimitero comunale nei giorni di domenica e lunedì, primo e due novembre. In tal senso ho adottato poco fa l'apposita ordinanza n.73. Ci rendiamo perfettamente conto di quanto sia dolorosa questa decisione. Ognuno di noi ha una persona cara a cui rendere visita o omaggio. Allo stesso tempo, dobbiamo mettere in campo tutte le difese possibili per evitare che il Coronavirus possa tornare a mettere in pericolo la salute di tutti noi, soprattutto delle persone più fragili. Chiediamo questo sacrificio ai cittadini di Cervinara e siamo certi che verranno comprese le nostre ragioni".