Coronavirus, caso sospetto al Moscati: caos al Pronto Soccorso

Caos al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per un sospetto caso di Coronavirus. Tutto è successo ieri, quando presso il nosocomio irpino è stata condotta un'anziana che si è procurata una frattura al femore, dopo una caduta in campagna, ed è risultata positiva al tampone rapido. La donna è stata sottoposta nuovamente a tampone ed è risultata negativa. Restano perplessità, però, sulla gestione del caso. Gli operatori sanitari che hanno assistito la donna, infatti, hanno saputo solo nella serata di ieri del possibile nuovo caso, quando già erano entrati in contatto con altre persone. Dopo il passaggio della donna (sottoposta a tampone solo dopo l'ingresso al pronto soccorso) era stata disposto il tampone per medici e infermieri del Pronto Soccorso e la sanificazione degli ambienti, dopo la chiusura temporanea del reparto Intanto, i ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive salgono a tre con il ricovero di uomo trasferito dal Cotugno di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.