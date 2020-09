Covid al Casino del Principe: "Contatteremo tutti i presenti alla serata"

INFORMAZIONE PER TUTTI I PRESENTI ALLA MOSTRA DEL 3 SETTEMBRE - Siamo stati contattati dall’ASL di Avellino. Nel ringraziarci per il lavoro svolto ci hanno chiarito che il rischio di contagio in una serata all’aperto è basso. Per questo motivo loro dovranno dare priorità ai contatti diretti delle persone positive (familiari, amici, ecc). Ci hanno chiesto di contattare i presenti e invitare tutti a fare un test a Campo Genova già da domani: eventuali risultati positivi o dubbi verranno ricontattati e sottoposti a tampone. A Campo Genova avranno l’elenco delle persone presenti alla serata da noi comunicato.

Aspetteremo i risultati di tutti i volontari sottoposti al test per ripartire con le attività. Nella giornata di oggi contatteremo tutti i presenti alla serata. Scriviamo questo post per permettere alle persone di organizzarsi nell’attesa di essere contattati.

Se qualcuno dei presenti non è stato contattato è perché ha lasciato un numero di telefono poco chiaro o inesatto. Nel caso vi invitiamo a contattare la pagina per qualunque informazione.