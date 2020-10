Coronavirus a Carife, il sindaco: "Evitiamo inutili allarmismi"

Ecco la nota del sindaco di Carife, Antonio Manzi, sul nuovo caso di coronavirus riscontrato presso il comune irpino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino ci ha comunicato la notizia di un caso di contagio da COVID 19 nella nostra comunità. L'ASL, come da protocollo, ha avviato l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti del nostro concittadino. Vi invito ad evitare inutili allarmismi, mantenendo comportamenti responsabili, alla massima attenzione per il distanziamento sociale e, soprattutto, all'utilizzo della mascherina anche all'aperto. Al nostro concittadino i migliori auguri di una pronta guarigione da parte mia , dell'Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità di Carife".