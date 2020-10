Coronavirus a Baiano, negativi tutti i tamponi di alunni, docenti e personale scolastico

Una bellissima notizia arriva da Baiano. A comunicarla è il sindaco, Enrico Montanaro, in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Buongiorno a tutti, ci tenevo comunicarvi che fortunatamente tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico che sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo risultano negativi al covid. Questa bella notizia é la dimostrazione che forse le scuole, quando si applica il protocollo con attenzione, sono un luogo sicuro, infatti in ben 4 classi, dove hanno frequentato alunni positivi, a quanto pare non vi é nessun nuovo contagiato. Un plauso per questo va fatto sicuramente alla scuola, agli insegnanti e al personale scolastico per l'organizzazione che si sono dati, ma soprattutto ai nostri alunni che dimostrano di essere responsabili e di rispettare al meglio le regole anti covid. Un ringraziamento ancora all'Asl, ai suoi dirigenti e a tutto il personale medico che si sono adoperati in tempi record per allestire questo utile screening che ci permetterà di poter riaprire le scuole con la didattica in presenza con maggiore serenità. Ci aggiorneremo a stasera per il punto della situazione dei contagi nel nostro paese".