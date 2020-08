Coronavirus ad Avellino, Festa: "Situazione non preoccupante"

Nel corso della videodiretta del lunedì sera, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato dei recenti casi di coronavirus emersi nel capoluogo irpino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il primo cittadino: "I casi positivi non sono in numero preoccupante, si tratta perlopiù di pazienti ritornati dall'estero. La collaborazione con l'Asl funziona in modo efficiente, così come Campo Genova. Il post Covid ha fatto sì che non ci facessimo trovare impreparati".