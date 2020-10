Coronavirus ad Avella, si registrano 4 nuovi positivi

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS AVELLA

In data odierna si comunicano i dati trasmessi dall'ASL relativi all'emergenza Covid-19. Si registrano oggi ulteriori nuovi 4 casi . Gli attuali positivi totali ad Avella sono 12 di cui 1 residente a Baiano domiciliato ad Avella e 1 ricoverato. Ad oggi tramite provvedimenti dell'ASL si trovano in isolamento domiciliare fino ad approfondimento delle indagini cliniche e di laboratorio tutti i contatti diretti avuti con i positivi. Relativamente ai presunti casi e i casi accertati collegati alla Scuola Media Secondaria Mons. Pasquale Guerriero e all'Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti, l’Asl in contatto con le Scuole e il Comune, ha attivato tutti i protocolli di sorveglianza sanitaria. Con ordinanza n°79 del 15 ottobre e successiva ordinanza n° 80 il Presidente della Regione Campania in relazione alla situazione epidemiologica esistente ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 30 ottobre per le scuole primarie e secondarie consentendo l'attività in presenza per gli alunni delle scuole da 0 a 6 anni. Ha ordinato inoltre il divieto di organizzare feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici,al chiuso o all'aperto con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Nel sito della Regione Campania o nella pagina di facebook dedicata sono consultabili i decreti con i nuovi divieti. Si ricorda alla cittadinanza che è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SIA NEI LUOGHI CHIUSI CHE ALL'APERTO, DI RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO, DI IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI E LE SUPERFICI DI SEGUITO LA SCHEDA AGGIORNATA (C.O.C. Centro Operativo di Protezione Civile Comune di Avella