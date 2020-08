Coronavirus, sono un 30enne avellinese e una giovane di Atripalda i nuovi positivi

Dopo nove giorni ritorna in provincia l'incubo contagi. Stavolta a contrarre il virus Covid-19 sono stati due giovani: un 30enne di Avellino e una romena rientrata dall'estero residente ad Atripalda.

Entrambi sono in buone condizioni di salute. Nel primo caso la donna era già in isolamento domiciliare dopo essere rientrata dal viaggio, e questo dovrebbe aver evitato possibili contatti allargati.

Per il caso di Avellino, invece, come riporta il servizio andato in onda su IrpiniaTv, è stato il medico di famiglia a consigliare al ragazzo di sottoporsi al tampone visti i sintomi riscontrati.

Dopo l'esito positivo l’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti. Entrambi sono in isolamento domiciliare e dovranno aspettare la completa guarigione.