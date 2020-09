Cluster Covid in città, si allarga la rete di contagi legati al dipendente della Provincia

L'Asl segnala un nuovo focolaio di coronavirus ad Avellino dovuto ad un corridoio di infezioni che parte proprio dai giovani come sottolinea il responsabile dell'Unità di prevenzione dell'Asl. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.

L'Asl ieri ha ufficializzato altri casi nel capoluogo e in provincia legati al 60enne dipendente della Provincia.Dopo il funzionario dell’ente di Palazzo Caracciolo, sono risultati colpiti dal virus, infatti, anche la moglie, 52enne, e i due figli di 28 e 24 anni. Così come positivi sono stati riscontrati tre ragazzi del capoluogo e una ragazza di Mercogliano.

“Una situazione particolare che connota questa seconda fase del contagio – spiega Onofrio Manzi, responsabile dell’Unità di prevenzione dell’Asl – Un particolare corridoio di infezione in cui sono proprio i giovani, che hanno adottato uno stile particolare di comportamento, ad essere i maggiori diffusori del virus”.

A destare preoccupazioni non è solo la festa che si è tenuta per il 60esimo del dipendente della Provincia al Country Sport, ma anche alcuni party a cui hanno partecipato i figli, o dei loro amici. Dunque, lo spettro dei possibili contagi si allarga ancora e solo l’esito dei tamponi atteso nelle prossime ore potrà fornire dati certi. Non è ancora chiaro, inoltre, da dove sia partito il contagio. Intanto il Servizio Epidemiologico dell’Asl, per evitare un’ulteriore estensione del virus ha stretto attorno ai contatti avuti dal nucleo familiare un cordone di controlli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre per quanto riguarda l’ente provinciale gli uffici saranno riaperti giovedì dopo la sanificazione di tutti gli ambienti.