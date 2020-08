Lite con accoltellamento: arrestato l'autore del tentato omicidio

Gli Agenti del Commissariato di Cervinara hanno tratto in arresto un 49enne di Benevento, con a carico numerosi pregiudizi di polizia, responsabile del reato di tentato omicidio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate. L’arresto dell’uomo è avvenuto nella serata di ieri allorquando i poliziotti sono intervenuti in un complesso di edilizia popolare del luogo, a seguito di segnalazione di lite in atto, con accoltellamento. Sul posto gli operatori riscontravano la presenza di tre feriti due dei quali con contusioni al capo e al volto e pertanto trasportati presso l’ospedale Rummo di Benevento, mentre un terzo veniva ricoverato presso il nosocomio Fatebenefratelli di Benevento, in quanto presentava una ferita sul dorso causata da un’arma da taglio. Le immediate indagini condotte dai poliziotti, consentivano immediatamente di rintracciare ed identificare l’autore del violento gesto, il quale veniva rintracciato e tratto in arresto presso la propria abitazione. Nella circostanza i poliziotti procedevano ad una accurata perquisizione domiciliare, a seguito della quale rinvenivano il coltello usato nel corso dell’aggressione, ancora intriso di sangue, ed una mazza in legno anch’essa usata nel corso della lite. Una prima ricostruzione dell’accaduto ha consentito di stabilire che l’aggressione era scaturita per futili motivi, in quanto le vittime, infastidite, avevano ripetutamente invitato il 49enne, intento a lavorare nel proprio garage, a non fare rumore.

