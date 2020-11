In Campania è stato raggiunto il picco dei contagi

L’andamento dei contagi sembra essersi stabilizzato. In Italia come ha dichiarato l'OMS il picco pare essere stato raggiunto. La Campania è in linea con il quadro nazionale. La curva del contagio da Coronavirus inizia a calare e la regione potrebbe sperare di essere prossima alla zona arancione.

Zona rossa in attesa di cambiare colore

Secondo l'ordinanza la zona rossa sarà in vigore da domenica 15 fino al 29 novembre, domani si attendono i nuovi dati dell'ISS e poi eventualmente una decisione del ministro della salute Roberto Speranza sul cambio colore.

I dati

Ieri in Campania ci sono stati 2.815 nuovi casi di coronavirus a fronte di 23.130 tamponi analizzati in tutta la Regione. Si tratta di uno dei dati più bassi da diverse settimane. Boom anche di guariti, quasi 3.500 in 24 ore. Ma preoccupa ancora il dato dei morti: 47 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Il contagio

Al momento il contagio resta diffuso soprattutto nelle città tra il Basso Casertano e la provincia nord-occidentale di Napoli, dove si trovano quasi tutti i comuni che contano oltre mille casi ancora attivi tra i propri cittadini. Mentre in Irpinia ieri erano 61 i positivi.