In Campania il maggior numero di contagi Covid: il doppio della Lombardia

Migliorano i dati in Campania nonstante la Regione registri dati superiori rispetto a tutte le altre regioni d’Italia

Sono 83mila e 274 le persone attualmente positive al Covid in Campania, è il numero più alto in Italia. Nonostante i dati siano in miglioramento la nostra regione ha più del doppio dei contagiati di quelli della Lombardia, che conta 40mila e 736 casi e poco meno del doppio della Puglia che ha 42mila e 682 positivi.

Rispetto al primo maggio c'è stata tuttavia una notevole diminuzione di casi in Campania: i positivi in 10 giorni sono passati da 91.597 a 83mila e 274. I tamponi positivi tornano sotto al 7% e torna a calare il numero delle vittime, 29, di cui 18 decedute nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza ma registrate ieri. Il totale arriva a 6.719 morti dall'inizio della pandemia.

I guariti dell'ultimo bollettino sono 2.390, con il totale ora a quota 316.423.