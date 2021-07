Bomba Day, ecco le disposizioni della Prefettura per la stampa

In occasione della bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto nel Torrente Fenestrelle, prevista per domenica 25 luglio 2021, le testate giornalistiche interessate a seguire le operazioni dalla Sala Stampa allestita presso questo Palazzo di Governo, sono invitate a far pervenire, entro le ore 12.00 di venerdì 23 luglio p.v ., specifica richiesta di accredito all'indirizzo mail: (VEDI ALLEGATO)

Dovrà essere trasmesso, unitamente all'indicazione della testata giornalistica/freelance:

- nominativo, data e luogo di nascita

- copia del tesserino dell'Ordine dei giornalisti, oppure copia del documento di riconoscimento (per operatori e fotografi non iscritti all'albo).

Nel rispetto delle misure sanitarie, l'accesso alla Sala Stampa sarà consentito ad un solo rappresentante e ad un solo operatore per testata giornalistica.

L'ingresso sarà autorizzato dalle ore 9.00, sino al termine delle operazioni di bonifica dell'ordigno tramite controllo degli accrediti presso il corpo di guardia.

L'elenco con le generalità dei giornalisti accreditati sarà diffuso anche alle Forze dell'Ordine per l'accesso ai varchi dell'area interdetta al fine di raggiungere esclusivamente il Palazzo della Prefettura.