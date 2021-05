Shock ad Avellino, giovane senegalese trovato senza vita

A fare la terribile scoperta, il proprietario di un bilocale dato in affitto ad un gruppo di connazionali

Nella giornata di oggi, un 23enne di origini senegalesi veniva ritrovato senza vita in un’abitazione di Via Serafino Soldi. A fare la terribile scoperta, il proprietario di un bilocale dato in affitto ad un gruppo di connazionali del giovane che abitano l’alloggio al primo piano di una palazzina.

Stando a quanto si apprende, la vittima sarebbe risultata ospite degli amici dalla giornata di ieri, proveniente da Foggia. Sul posto sono prontamente intervenute le Volanti della Polizia insieme ad ambulanze e sanitari del 118 ma, per il 23enne, non c’è stato nulla da fare.

Giunto sul posto anche il medico legale, la dottoressa Carmen Sementa, incaricata dalla Procura, che non avrebbe riscontrato sul corpo segni di violenze.