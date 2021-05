Avellino, le scuole superiori restano chiuse

Scuole superiori ad Avellino chiuse per un’altra settimana. E' la decisione del Sindaco Festa che ha firmato l'ordinanza n. 1138 del 29 maggio 2021. Per evitare contagi di Covid-19, il Primo Cittadino ha prolungato, ancora una volta, la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti secondari di secondo grado pubblici e paritari fino al 5 giugno 2021. In Campania, l'anno scolastico 2020-2021 si concluderà il prossimo 12 giugno.

ORDINANZA N.1138 DEL 29 MAGGIO 2021