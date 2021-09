Autoarticolato in fiamme sull'A16, intervengono i Vigili del Fuoco

Due le squadre prontamente intervenute, una dal distaccamento di Grottaminarda e una dalla sede centrale di via Zigarelli, le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto il semirimorchio

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 13'00 di oggi sette settembre, sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa al Km. 88,500 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Flumeri, per un incendio che ha interessato un'autoarticolato che trasportava pedane in legno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due le squadre prontamente intervenute, una dal distaccamento di Grottaminarda e una dalla sede centrale di via Zigarelli, le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto il semirimorchio. Chiuso in entrambi i sensi di marcia l'importante snodo viario che collega la Campania alla Puglia, durante le operazioni di soccorso.

Per l'autista del pesante automezzo oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Da poco è stata riaperta la corsia in direzione Napoli e parzialmente quella in direzione Canosa.