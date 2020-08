Appiccò un incendio al Carrefour di Avellino, identificata e denunciata

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno denunciato una 50enne ritenuta responsabile del reato di “Danneggiamento seguito da incendio”.

I fatti si sono verificati lo scorso mese di luglio ad Avellino, allorquando Carabinieri e Vigili del Fuoco tempestivamente intervenivano in un noto supermercato di via Tagliamento ove era stato segnalato un principio d’incendio.

Grazie all’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, i Carabinieri sono risaliti all’identità della donna che, per motivi ancora da accertare, aveva appiccato fuoco al contenuto di un cestino all’interno dei locali adibiti a servizi toilettes.

Alla luce delle evidenze emerse, per la 50enne, nota alle Forze dell’Ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.