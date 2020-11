40° anniversario del terremoto in Irpinia: la commemorazione dei caduti dell'Arma

Lunedì 23 novembre, in occasione del 40° anniversario del terremoto in Irpinia, per commemorare i 7 militari dell’Arma Caduti e i 29 familiari di Carabinieri anch’essi deceduti nel catastrofico evento, alle ore 10.30, presso la Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, in corrispondenza del cippo lì ubicato a ricordo delle vittime del sisma patite dall’Arma, è prevista la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza del Prefetto di Avellino, dott.ssa Paola Spena, e del Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi.

In serata, sarà celebrata la Santa Messa nella Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi, preceduta dal “Silenzio”, intonato alle ore 19.34 da un Carabiniere trombettiere un Grande Uniforme.

L’Arma dei Carabinieri vuole ricordare inoltre il sacrificio dei suoi militari di quarant’anni fa con un breve video che sarà condiviso nella mattinata di lunedì.

Sant’Angelo dei Lombardi ha un posto particolare nel cuore dei Carabinieri dell’Irpinia, perché quel giorno del 1980 lì persero la vita 5 dei 7 militari dell’Arma Caduti a causa del sisma.