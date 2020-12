In Campania arrivano 35mila dosi, entra nel vivo la campagna vaccinale

Da oggi fino al 2 gennaio, è previsto in Campania l’arrivo di 35mila vaccini. Saranno utili per proseguire la campagna vaccinale iniziata simbolicamente il 27 dicembre e riservata a tutti gli operatori sanitari delle Asl e degli ospedali del territorio.

Adesione al 90%

L’adesione di medici, infermieri e operatori sanitari e delle Rsa, sia in provincia di Avellino che a livello regionale è del 90%. Il dato è emerso dal vertice tenuto nella mattinata di ieri tra il Presidente Vicenzo De Luca e i manager di Asl e aziende ospedaliere. Al momento la Campania, si apprende, non ha intenzione di fare pressioni a livello nazionale per rendere il vaccino obbligatorio per le categorie sanitarie.

Si entra nel vivo della campagna vaccinale il 31 dicembre

La Regione Campania con i suoi 27 hub è già pronta per la fase 2 delle vaccinazioni anticovid: 24 ore dopo l’arrivo dei vaccini ogni hub potrà iniziare la somministrazione che quindi si farà già il 31 dicembre e l’1 gennaio. In queste ore negli hub regionali c’è stato anche un controllo dei Nas che non avrebbero trovato falle nel sistema.Il 31 dicembre ed il 1° gennaio verranno vaccinati medici, infermieri, OSS, e personale delle RSA.

Da ogni fiala sei dosi invece di 5

L’Unità di crisi della Regione Campania ha ricevuto “la comunicazione ufficiale dell’Aifa sulla possibilità di estrapolare da ogni singola fiala di vaccino contro il covid19 non cinque dosi ma sei. Il via libera definitivo è atteso per oggi con una comunicazione ufficiale di conferma da parte del Ministero della Salute”. Così Ugo Trama, dirigente dell’Unità di Crisi della Regione, all’Ansa. L’Agenzia italiana del farmaco ha quindi comunicato la propria decisione: in totale le 35.000 dosi della Campania arriveranno quindi in settemila flaconi e questo permetterà di avere appunto circa settemila dosi in più.