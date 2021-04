Come cambiano i colori delle regioni dopo Pasqua: la situazione della Campania

La Campania anche questa settimana viaggia stabilmente sotto la soglia dei 250 contagi cumulati settimanali ogni 100mila abitanti, con l'Rt che tra alti e bassi è sceso intorno a 1. L'ordinanza che l'ha portata in rosso scade il 6 aprile. Nel monitoraggio settimanale di venerdì 2 aprile se il trend sarà confermato la Campania sarà una delle poche regioni a sperare di passare in zona arancione dopo Pasqua a meno che non saranno i vertici regionali a chiedere esplicitamente al governo di restare ancora in zona rossa.

I colori delle regioni dopo Pasqua

Delle dodici regioni compresa la Provincia Autonoma di Trento - Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Valle d’Aosta, Calabria, Toscana - attualmente in zona rossa, sei - Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia - hanno numeri alti e dunque ancora tali da non consentire il passaggio nella fascia di rischio inferiore, le altre sei - Calabria, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Veneto, Toscana e Campania - hanno dati che potrebbero far prendere in considerazione l’ipotesi di uno allentamento verso la zona arancione, ma solo quest’ultima può farlo in concreto. La legge prevede infatti che una regione debba obbligatoriamente restare nella fascia di rischio più alto per almeno due settimane e, per essere riclassificata deve aver per quattordici giorni uno scenario da livello di rischio inferiore a quello per cui si sono rese necessarie le restrizioni.

Per due settimane la Campania è stata nella fascia più alta di rischio e nel report della settimana scorsa aveva già numeri da zona arancione.

Invece Abruzzo, Umbria, Liguria, Molise, Sardegna, Basilicata, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano dovrebbero rimanere in fascia arancione.