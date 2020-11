La Campania verso la zona rossa, l'anticipazione di De Magistris: "Siamo già lì"

"Temo che la Campania stia andando verso la zona rossa, a mio avviso dall'analisi puntuale dei dati probabilmente ci troviamo già lì". A riferirlo è il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che anticipa una situazione critica dovuta a suo avviso dall'inefficienza delle politiche sanitarie adottate fino ad ora.

" Ma al di là di zona arancione o rossa - ha aggiunto - l'incapacità con cui è stata gestita la fase del dopo lockdown soprattutto dal punto di vista sanitario ci porta inevitabilmente verso misure più restrittive. C'è nella nostra regione un'evidente responsabilità politica ormai sotto gli occhi di tutti sul tema sanitario che è drammatico. Devo dire però che anche il Governo nazionale si è fatto trovare non prontissimo sul piano sia sanitario, dove secondo me ci voleva piu pressione, più input e più coordinamento nazionale, ma anche dal punto di vista sociale ed economico. Doveva prepararsi meglio e in maniera più adeguata a questo autunno".