Venduto il Patria e Lavoro, al Comune di Avellino i primi 485.000 euro

Novità per quanto concerne l'Asilo Patria e Lavoro. Ecco l'annuncio di Stefano Luongo, assessore al patrimonio del Comune di Avellino.

"Il piano di vendita dei beni, prodotto dal mio assessorato qualche mese fa, entra nel vivo con un importantissimo risultato per l’Ente. Quest’oggi, infatti, la Commissione ha ritenuto valida l’offerta presentata dall’Ordine dei Medici per l’acquisto dell’ex Asilo Patria e Lavoro. Il Comune di Avellino, così, incassa i primi 500.000 € circa previsti dal piano di valorizzazione dei beni comunali. L’obiettivo fondamentale, al quale l’Amministrazione sta lavorando, è di risanare quanto prima le casse comunali perchè è solo in questo modo che potremmo assicurare servizi sempre migliori ai cittadini. E oggi abbiamo compiuto un passo in avanti notevole e concreto. Altro aspetto fondamentale riguarda il destino della struttura. Con L’Ordine dei Medici, ente non economico, l’ex Asilo Patria e Lavoro avrà nuovamente vita, dopo anni di abbandono, con attività di interesse pubblico, nell’ambito sanitario. La struttura tornerà finalmente a servizio dei cittadini. Questa importante iniziativa comunale attesta la concretezza e la determinazione della nostra Amministrazione. I piani di valorizzazione dei beni, che in passato venivano redatti per mera formalità, con il nostro operato assumono un'anima politica e amministrativa ben precisa. Continuerò, infatti, il mio lavoro di valorizzazione e rilancio del patrimonio comunale perchè questa città non deve avere più scatole vuote".