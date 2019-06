Grande acquisto per la Virtus Avellino: alla corte di Della Rocca arriva Fragiello

La Virtus Avellino fa sul serio per la prossima stagione e lo dimostra con l'ingaggio del centravanti napoletano Gennaro Fragiello. Un inizio di campagna acquisti con il botto, quindi, per la squadra irpina che si rafforza assicurandosi le prestazioni del classe '84 con un passato da professionista. Fragiello, infatti, ha esordito in Serie A con il Bologna nella stagione 2003/2004: prima tappa di un lungo percorso sportivo e professionale che lo ha portato sui campi di mezza Italia, tra Fiorenzuola, Carpendolo, Sassuolo, Sorrento, San Benedettese, Como, Cassino e Arzanese sempre in Serie C e Salernitana nella serie cadetta.

La seconda parte della sua carriera Fragiello la vive, invece, tra Serie D ed Eccellenza giocando per i colori di Fondi, Mariano, Monte di Procida e Palmese dove mette a segno anche il suo miglior score di gol in stagione (18 reti in 29 presenze). L’ultimo anno lo passa prima a Corigliano in Calabria dove mette a segno 4 reti in Coppa nelle prime tre gare. Poi il ritorno in Campania e a dicembre è già a Giugliano dove pur giocando con poca continuità da il suo contributo alla vittoria del campionato di Eccellenza. Fisico possente ed un eccellente fiuto per il gol fanno di Fragiello l'uomo giusto per l'attacco di mister Della Rocca e della Virtus Avellino che si appresta ad affrontare l'Eccellenza per il terzo anno consecutivo.