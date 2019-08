Ignoffo: "Felice di tornare ad Avellino"

L’Us Avellino comunica di aver affidato a Giovanni Ignoffo la guida tecnica per la stagione 2019/2020. Da calciatore, Giovanni Ignoffo ha raccolto oltre 450 presenze tra i professionisti vestendo, tra le altre, le maglie di Palermo, Napoli, Foggia in serie C e Perugia in Serie A. Per lui anche tre anni all’Avellino, dal 2000 al 2003, in cui ha collezionato 93 presenze con 4 goal con una promozione in B. Il mister ha guidato le formazioni giovanili del Benevento (Giovanissimi dal 2014 al 2016, Primavera nella stagione 2016/2017) e del Palermo (Under 17, dal 2016 al 2018).

Queste le prime dichiarazioni di mister Ignoffo: “Avellino è stata la mia prima esperienza fuori dalla Sicilia, sono felicissimo di rivedere la piazza che mi ha fatto diventare calciatore e che soprattutto mi ha fatto diventare uomo. Ora mi aspetto e spero che questo sia il posto che mi faccia diventare un grande allenatore. Per fare ciò sono consapevole che la squadra si dovrà esprimere a certi livelli. Ai ragazzi che arriveranno chiederò di essere uomini in campo, di non arrendersi mai e di non lasciarsi spaventare dalle difficoltà che sicuramente arriveranno in un campionato come questo. Avremo bisogno di una grande mano da parte della tifoseria, affinché ci sostenga e trasmetta ai calciatori l’importanza di indossare la maglia dell’Avellino e tutto ciò che questo significa, dentro e fuori dal campo”.

Confermato come vice allenatore mister Daniele Cinelli, pronto a dare seguito all’esperienza vincente dello scorso anno conclusasi, sotto la guida tecnica di mister Giovanni Bucaro, con la vittoria del Campionato di LND, girone G, e dello Scudetto Dilettanti.

“Sotto il profilo tecnico è per me fondamentale provare a garantire continuità al progetto vincente dello scorso anno – dichiara mister Cinelli – ma più di ogni cosa mi preme continuare il rapporto con una squadra, una piazza ed una citta che continua a darmi tanto in termini di emozioni e stimoli”.

Il preparatore atletico sarà il professore Giuseppe Di Mauro, che vanta esperienze in B (Latina) ed un lungo percorso in Lega Pro, che lo ha visto recentemente protagonista per tre anni a Matera (2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018) , intervallati da un campionato vinto a Benevento (stagione 15/16)

La preparazione dei portieri sarà affidata ad Angelo Pagotto, ultima stagione alla Lucchese. Da calciatore ha ottenuto due promozioni dalla C alla B con Pistoiese e Triestina, una dalla B alla A con il Perugia ed il titolo di campione d’Europa con la Nazionale U21.