Us Avellino, Capuano: "Gli infortuni non mi spaventano"

Eziolino Capuano ha presentato la gara contro il Monopoli:

“Non sarà semplice, affrotiamo una vera rivelazione di questo torneo, molto ben allenata da Scienza. Non potremo contare su Charpentier, Silvestri e Rossetti e ci saranno tanti giocatori non al top della condizione; davvero non posso esimermi dal fare i complimenti a questi ragazzi, considerando che spesso hanno giocato con infiltrazioni. Vogliamo continuare il nostro trend positivo, quindi, affronteremo questa partita al massimo delle nostre potenzialità. E’ stata una settimana complicata perchè per me è molto più difficile gestire le vittorie che le sconfitte. La società? Hanno subito risolto le pendenze economiche. Non potevano presentarsi in modo migliore. Di Somma? E’ un uomo vero”.