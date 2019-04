Unescocities Marathon ad Udine: Giardiello arriva secondo

Unesco Cities Marathon (Cividale-Palmanova-Aquileia) svoltasi in provincia di Udine, il podista irpino Saverio Giardiello del Montemiletto Team Runners arriva secondo in 2h38’05” alle spalle di Cosmas Kigen, atleta di lunga milizia (2h09’43” a Francoforte nel 2011) che ha approfittato dell’improvvisa crisi del connazionale Kimosop Kiprono, fermatosi al 34° chilometro, poco prima dell’ingresso a Cervignano del Friuli, dopo un passaggio, in solitaria, a metà gara in 1h06’44”. Kigen è giunto al traguardo, senza neppure sapere di essere il vincitore, in 2h30’41”.

Giardiello è il vincitore dell’Unesco Cities Marathon del 2017: oggi, insieme al secondo posto, ha portato a casa anche l’ennesimo titolo nel campionato italiano Esercito.