Il Tar mette fine alle speranze dell'Avellino di Taccone

Niente da fare, Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Walter Taccone, ex presidente dell'Avellino Calcio, che lo scorso luglio si era visto messo fuori dalla Serie B su decisione del Collegio di garanzia del Coni. La decisione del Tar arriva dopo il doppio respingimento (di agosto e settembre 2018) alla richiesta di restituzione di categoria, tolta per errori nella presentazione delle fidejussioni in fase di iscrizione al campionato cadetto. Ai Lupi, autori di una grande stagione in Serie D, non resta che imboccarsi ancora le maniche e affrontare con entusiasmo la Serie C.

