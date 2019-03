Sidigas, la prima squadra in ritiro a Porto San Giorgio

La Sidigas Scandone Avellino comunica che, a partire da mercoledì 27 marzo, la prima squadra e lo staff saranno in ritiro a Porto San Giorgio (FM), dove lavoreranno presso il PalaSavelli sino a sabato 30 per preparare al meglio la prossima sfida del campionato Legabasket Serie A. Il 30 marzo i lupi si sposteranno a Pesaro, dove il giorno seguente, presso la Vitifrigo Arena, andrà in scena il match contro la Victoria Libertas Pesaro. La società comunica inoltre che l’intera rosa prenderà parte al ritiro nelle Marche e che obiettivo dello staff tecnico e medico biancoverde nel corso della settimana sarà quello di provare a reintegrare in squadra i giocatori infortunati in vista del prossimo match.