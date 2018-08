Sidigas, accordo raggiunto con Stefano Spizzichini

La Sidigas Scandone Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Stefano Spizzichini, classe 1990, per la prossima stagione.

Stefano Spizzichini. L’ala forte di 203 centimetri, nata a Roma il 9 gennaio 1990, cresce nel settore giovanile della SAM Basket. Nel 2006 prima esperienza in Serie A, nelle file della Sutor Montegranaro. Dopo una parentesi alla Lazio Basket in Serie C, Spizzichini veste le canotte di diverse squadre di Divisione Nazionale A, quali Lumezzane, Ozzano, Virtus Siena, Ragusa e due stagioni a Firenze. Nella stagione 2013/2014 è invece in Serie B con la Fortitudo Bologna, ma è quella successiva che lo vede diventare il miglior realizzatore della NPC Rieti, che riesce infine a vincere il campionato: per lui 11.3 punti (con il 52% da due), 7.2 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita.

La stagione 2015/2016 lo vede in Serie A2 nel Basket Agropoli, dove raggiunge 7 punti e 9 rimbalzi di media a partita. Milita in A2 fino alla scorsa stagione, giocando prima a Recanati, poi a Trapani ed infine, nella seconda metà della stagione 2017/18, a Scafati, con cui disputa anche i Playoff: la seconda esperienza campana si rivela più che positiva e permette a Stefano di collezionare 10.3 punti e 5 rimbalzi di media a partita in circa 23 minuti di impiego di media.

Così il diesse biancoverde Nicola Alberani su Spizzichini: “Siamo contenti che Stefano abbia voluto far parte del nostro roster: è un ragazzo pieno di entusiasmo e di energia ed era importante allungare il parco italiani. Sono sicuro che nella prossima stagione, che ci vedrà impegnati in un gran numero di partite, ci sarà spazio per tutti e che Stefano non farà mancare il suo apporto nel quotidiano. Credo che per lui sia un’esperienza importante a questo punto della sua carriera e sono convinto che, grazie alle sue caratteristiche umane prima che tecniche, si inserirà benissimo nello spogliatoio”.