Scandone, De Gennaro: "Affrontiamo una squadra della nostra stessa fascia"

Nella giornata di domani, alle ore 20, la Scandone Avellino affrontera' la Tecno Switch Ruvo di Puglia.

Il coach De Gennaro ha presentato il match:

"Incontriamo una squadra della nostra fascia, una neopromossa che ha vinto solo una partita in casa. Tra le mura amiche, però, ha un passo diverso rispetto che fuori casa. E' costruita con un roster di qualità, ha La Quintana in rosa che è uno dei migliori tiratori di questo campionato e sarà certamente da tenere d'occhio. Purtroppo Bruno Mengue e Beppe De Leo hanno un problema al gomito e alla spalla e sono sotto cure mediche, solo domani i medici mi diranno se saranno della sfida. Dobbiamo andare lì a giocare la nostra partita cercando di rimettere in campo la buona difesa fatta per tre quarti contro Salerno sperando di avere le mani piu' precise e mettere dentro qualche tiro in piu'. Credo che i ragazzi stiano iniziando a uscire fuori dal punto di vista della percezione del valore squadra e del livello di campionato, arriveremo alla partita con la concentrazione giusta".