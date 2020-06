La Sandro Abate contro Festa: "Il sindaco non vuole farci giocare al PalaDelMauro"

La Sandro Abate Calcio a 5 contro Gianluca Festa. La società di calcio a 5, militante nella serie A maschile, si scaglia contro il sindaco di Avellino per la questione della sede da gioco.

L'attacco a Festa: "Il sindaco ha detto la verità, vuole far giocare solo il basket"

Abbiamo appreso, ancora una volta a mezzo stampa, come il sindaco di Avellino non abbia alcuna intenzione di permettere alla Sandro Abate di giocare al PaladelMauro. Finalmente il primo cittadino ha detto la sua verità. E cioè che in quella struttura debbano giocarci solo le squadre di basket. Al futsal, secondo le parole del sindaco, spetterà in un futuro remoto il PalaConi, oggetto a quanto pare, di una richiesta di finanziamento inoltrata alla Regione Campania per accedere a fondi post Universiadi.

A questo punto chiediamo a Festa, che continua ad essere abbastanza confuso nelle promesse, di conoscere i criteri anche, e se è possibile, di assegnazione del Project financing inerenti la tensostruttura del Campo Coni. Attendiamo con pazienza che il primo cittadino metta sul tavolo pubblicamente il progetto e permetta a codesta società di prenderne visione, anche per capire se è stato eventualmente redatto conoscendo i regolamenti previsti per la disputa delle gare di Serie A. Confermiamo nel contempo che il nome Avellino non apparirà più nella denominazione della prossima stagione agonistica. Siamo sinceramente stanchi di essere continuamente presi in giro da una amministrazione evidentemente miope. Ne prendiamo atto e guardiamo avanti. Con più forza.

Di certo il sindaco Festa non conosce la nostra realtà. E ne ignora l’indotto. Avellino perde una grande occasione, di questo ne siamo certi ed intendiamo ribadirlo con forza. Noi - come detto - guardiamo oltre, preannunciando la possibilità concreta che, molto presto, il nome Sandro Abate possa essere abbinato ad altra realtà della Provincia.