Questione Stadio, Taccone scrive a Ciampi

"La presente si è resa necessaria per comunicarVi, in relazione alla convenzione in essere per l’utilizzo dello stadio “Partenio-Lombardi” sottoscritta in data 20 giugno 2013, la disponibilità da parte della nostra società di concedere, alla data dell’eventuale stipula, in comodato d’uso gratuito, lo stadio alla società da Voi indicata, fino alla definizione dell’accordo stragiudiziario in corso e dell’esito dei ricorsi tuttora pendenti presso il TAR del Lazio, dove l’udienza di merito è fissata al 13 settembre 2018.

Le condizioni da inserire nel contratto di comodato riguarderanno esclusivamente il rimborso di tutte le spese vive che dovrà sostenere la nostra società dalla data di stipula alla data di revoca dello stesso".

Questo il contenuto della missiva di Walter Taccone per chiarire la questione Stadio Partenio Lombardi.