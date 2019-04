Il top runner Preziosi ai nastri di partenza della diecimila metri di Atripalda

Ci sarà anche l’ultramaratoneta Modestino Preziosi ai nastri di partenza della diecimila metri in programma ad Atripalda giovedì prossimo, 25 aprile. Il 56enne atleta mercoglianese, più volte campione del mondo, europeo e nazionale, risulta fra gli oltre 300 partecipanti provvisori alla gara podistica organizzata dalla società “L’Irpinia Corre”. Le iscrizioni, infatti, si chiuderanno sul sito www.garepodistiche.com lunedì 22 aprile e quasi certamente il numero di atleti è destinato a superare quello dello scorso anno quando, sulle rive del Sabato, si contarono circa 500 runner. E anche il tasso tecnico della competizione sembra destinato a salire grazie alla partecipazione di atleti di valore assoluto.

E le somme verranno tirate proprio martedì mattina, 23 aprile, alle ore 10:30, presso il Circolo della stampa di Avellino nel corso della conferenza stampa di presentazione a cui prenderanno parte il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Saviano, il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, il consigliere delegato allo sport, Costantino Pesca ed il presidente della società “L’Irpinia Corre”, Giovanni Solimene.

Una novità rispetto all’anno scorso è rappresentata dal percorso di gara, che, proprio sulla scorta dell’esperienza del 2018, ha subìto qualche leggera modifica per ragioni di sicurezza. Il circuito sarà il seguente: P.zza Umberto I (partenza), via Fiume, via Gramsci, Largo Orta, via San Nicola, via Roma e P.zza Umberto I; secondo giro: via Manfredi, via Pianodardine, via San Lorenzo, via Ferrovia, via Cesinali, via Salvi, via Caracciolo, via Tiratore, via Gramsci, via Fiume e Dogana; ultimo giro: via Manfredi, via Pianodardine, via San Lorenzo, Parco Acacie, via Vitale, via Appia, via Cesinali, via Salvi, via San Nicola, via Roma e P.zza Umberto I (arrivo). Tutte le strade della gara saranno interdette alla sosta e alla circolazione dalle ore 7:00 alle ore 12:00

La diecimila metri, che inizierà alle ore 10:00, sarà preceduta da due gare promozionali riservate agli alunni della scuola primaria (alle 9:15) e della scuola media inferiore (alle 9:30), rispettivamente sulla distanza di mille e millecinquecento metri.

Ai primi cinque uomini, alle prime cinque donne e alle prime dieci società classificate saranno destinati premi in denaro, mentre saranno complessivamente oltre duecento, in base alle diverse categorie, i partecipanti premiati individualmente.

Si segnala, infine, che giovedì prossimo il consueto mercato settimanale non si svolgerà proprio per lasciare campo libero alla gara mentre la società Irpiniambiente ha comunicato che la prevista raccolta del vetro non avverrà e perciò tutti i cittadini sono vivamente invitati a non lasciare i rifiuti per strada la sera precedente.

L’auspicio, in ogni caso, è quello che, così come avvenne l’anno scorso, l’intera città viva un clima di festa in una giornata che si pone come principale obiettivo quello di favorire e promuovere la pratica sportiva e la partecipazione sociale.