Monopoli – Avellino 0-2, i biancoverdi sono da “Play off”

È un Avellino che si affaccia nel migliore dei modi al match con il Monopoli. La squadra di Capuano spinge molto e, al 26’, trova anche il gol del vantaggio con Parisi, il violento mancino di quest’ultimo piega le mani al portiere di casa. La prima frazione si conclude con la squadra di Capuano in vantaggio per 1-0. Il raddoppio dei biancoverdi arriva al 49’ del secondo tempo, con Di Paolantonio, che, con un magistrale calcio di punizione, la specialità della casa, porta a 5 le marcature personali in questa stagione. Il Monopoli caccia l'orgoglio e coglie ben due traverse ma, il risultato, non cambierà più fino alla fine. Monopoli – Avellino 0-2.

Monopoli-Avellino 0-2

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Mercadante (9' st Donnarumma), De Franco, Rota; Hadziosmanovic (9' st Tazzer), Carriero, Giorno (9' st Triarico; 22' st Cuppone), Piccini, Antonacci; Fella, Jefferson (34' st Salvemini). A disp.: Milli, Menegatti, Pecorini, Cavallari, Tuttisanti, Mariano, Nina. All.: Scienza.

AVELLINO (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Silvestri (36' st Evangelista), Alfageme (35' st Albadoro), Micovschi (45' st Karic). A disp.: Abibi, Zullo, Njie, Carbonelli, Acampora, Petrucci. All.: Capuano.

ARBITRO: Santoro di Messina.

Guardalinee: Barone-Bertelli.

MARCATORI: 27' pt Parisi, 5' st Di Paolantonio.

NOTE: spettatori 2200. Ammoniti: Alfageme, De Marco, Laezza, Rota, Morero, Carriero, Padovano (all. in seconda Avellino), Micovschi.