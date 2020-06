Il Mercogliano va in Promozione: la soddisfazione del sindaco D'Alessio

Per la prima volta nella storia la squadra del Mercogliano raggiunge la Promozione "Ho atteso tutte le ufficialità prima di esprimere le mie più sincere congratulazioni all ' ASD Mercogliano 1999. - commenta il Sindaco Vittorio D'Alessio - A settembre ci incontrammo con la squadra per l' inizio del tesseramento e dissi che sarebbe stato un grande anno. Nel corso del campionato ho sempre tifato per questi ragazzi di cui apprezzo la tenacia e lo spirito di appartenenza. È un risultato che mi rende orgoglioso, li aspetto per festeggiare insieme questo successo che coinvolge tutta la città". "La Promozione è un sogno che si realizza.- dichiara il consigliere allo sport Antonio della Pia - A breve terremo un summit con i rappresentanti dell' asd Mercogliano e con gli esperti mercoglianesi che orbitano nel mondo del calcio per condividere insieme a tutti loro il progetto del completamento del campo sportivo e programmare un futuro sportivo che porti il nome di Mercogliano al di fuori dei confini regionali".

