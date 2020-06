Tanti auguri a Juary, prossimo brand ambassador dell'Us Avellino

Compie oggi, 61 anni, Jorge dos Santos Filho, per tutti Juary. L'ex attaccante brasiliano, che ha militato nell'Avellino dal 1980 al 1982, ha festeggiato oggi il suo compleanno nella terra che lo ha adottato calcisticamente, negli anni d'oro della Serie A.

Promuoverà il brand Us Avellino nel mondo

Il calciatore verdeoro che, nella sua carriera, ha vinto anche una Coppa dei Campioni con il Porto, siglando la rete decisiva nella finale contro il Bayern Monaco, è infatti da qualche giorno ad Avellino, per motivi familiari. Un improvviso, ma gradito ritorno, per i suoi tifosi e per il suo vecchio compagno di squadra, il capitano Salvatore Di Somma, attuale ds dei lupi.

Una sorpresa che il club biancoverde potrebbe ricambiare in questi giorni con un bellissimo regalo. Juary, infatti, sarà il prossimo brand ambassador dei lupi: al campione brasiliano sarà affidato il compito di promuovere il brand Us Avellino nel mondo, incarnandone a tutti gli effetti i valori al di fuori dei confini della nostra provincia e del nostro Paese.

Un regalo, sicuramente, speciale per uno dei calciatori più amati della storia calcistica biancoverde. Buon compleanno, Juary!