Figc Campania, parte sotto i buoni auspici presidenza Zigarelli: risparmi per le squadre

Il neo Presidente del Comitato Regionale Campania L.N.D. - F.I.G.C. Carmine Zigarelli e l'intero Consiglio direttivo sono al lavoro per la stagione calcistica 2019/2020. Alcune delle novità annunciate lo scorso 10 giugno nel corso dell'Assemblea Elettiva, dal Presidente Zigarelli sono state ufficializzate con il C.U. n.140 del 27 giugno 2019.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA - Il Campionato di Eccellenza Campania sarà composto da 36 squadre (non più da 32) suddiviso in due gironi da 18. La prima classificata di ciascun girone accederà direttamente alla Serie D.

UNDER OBBLIGATORI CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE - Ogni società partecipante ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovrà impiegare nelle gare ufficiali almeno tre Under, di cui uno nato nel 2000 e due nati nel 2001.

RIDUZIONE DEI COSTI - Le società della Campania (Calcio a 11, Calcio Femminile e Calcio a 5) potranno usufruire di uno sconto del 10% sull'iscrizione ai Campionati. Sarà gratuità la tassa d'iscrizione per le nuove società che si iscriveranno al Campionato di Terza Categoria Maschile, al Campionato di Eccellenza Femminile e al Campionato Serie D Calcio a 5.

"Il campionato di Eccellenza sarà composto da due gironi da diciotto squadre cadauno, così come avevamo preannunciato. Previsto per l'anno calcistico 2019/2020 la riduzione dei costi del 10% sull'iscrizione ai campionati per le società campane". Così il Presidente Zigarelli, sottolineando che "insieme all'intero Consiglio Direttivo stiamo lavorando per riformare il calcio campano, creando sempre più sinergia e collaborazione tra dirigenti federali, dirigenze societarie, calciatori, allenatori e arbitri". "Altre novità - conclude il numero uno del C.R. Campania - saranno rese note con il Comunicato Ufficiale n.1, che sarà pubblicato agli inizi di luglio".