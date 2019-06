Corri Afragola 2019, 3° Trofeo Interforze e Campionato Individuale A.S.C.

Il giorno 9.6.2019 nel Comune di Afragola è stato effettuato il 3° Trofeo Interforze e Campionato Individuale A.S.C. – Corri Afragola 2019 che ha consentito il confronto della Rappresentativa dei Vigili Del Fuoco di Avellino con altri atleti delle FF.AA, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e G.d.F. Alla gara podistica, sulla distanza di 10,00 Km, hanno partecipato in rappresentanza dei Vigili del Fuoco della Campania i Comandi di Avellino, Benevento e Napoli, che hanno difeso il Trofeo vinto nell’edizione dello scorso anno. In una edizione che ha visto ai nastri di partenza circa 2000 atleti, anche di società sportive affiliate FIDAL ed EPS, si sono contesi il titolo Interforze fino agli ultimi metri dal traguardo, i team della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, che in questo ordine hanno chiuso la classifica finale davanti a tutte le altre rappresentative. Pur non bissando il successo dello scorso anno, va rimarcato il risultato ottenuto che ha permesso anche quest’anno al nostro team selezionato e coordinato dal D.C.S. ing. Nicola Petracca del Comando di Avellino, di salire sul podio, in una competizione che ogni anno risulta sempre più competitiva.