Coronavirus, l'ex calciatore dell'Avellino D'Angelo a sostegno del Moscati

Angelo D'Angelo, ex centrocampista dell'Avellino, ha annunciato di aver dato vita a un'asta di beneficenza, il cui ricavato andrà devoluto a tre strutture ospedaliere in Campania, tra cui il "Moscati" di Avellino.

Ecco il messaggio dell'ex capitano dei lupi:

"Ciao ragazzi, in un momento così triste ho pensato anche io di dare un piccolo contributo per alcuni ospedali della mia regione, la Campania. Nella foto vi sono le maglie che ho scambiato con amici, compagni e campioni incontrati durante il mio lungo percorso calcistico. Fino a ieri le custodivo gelosamente e non avrei mai pensato di privarmene ma in un momento drammatico come questo bisogna fare tutto ciò che ci è possibile per aiutare chi è impegnato in prima linea per salvare noi e i nostri concittadini nell'emergenza Covid 19. Non c'è molto tempo perché le risorse scarseggiano quindi ho deciso di creare un'asta di beneficenza e tutto il ricavato della vendita delle magliette verrà donato per l'acquisto di materiale medico di prima necessità per combattere l'emergenza Covid-19 per gli ospedali delle città che mi hanno ospitato e visto crescere durante la mia carriera calcistica: San Luca di Vallo della Lucania (SA), San Giuseppe Moscati di Avellino, Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sono sicuro che risponderete numerosi e che sarete generosi nella donazione. Facciamo presto. Uniti ce la faremo. Ogni giorno farò delle Instagram-stories con i link che vi porteranno direttamente all'asta".