Coronavirus, Di Mauro (preparatore atletico Us Avellino): "Programmiamo allenamenti per la salute dei nostri ragazzi"

Il campionato di Serie C è fermo, a causa dell'emergenza coronavirus, ma l'Us Avellino non si ferma. Se da un lato, gli allenamenti sul campo sono sospesi, a causa delle disposizioni dettate dalla Lega Pro, dall'altro c'è uno staff tecnico, quello della compagine irpina, competente e attento a mantenere alta la forma dei giocatori, in caso di un'eventuale ripresa della stagione in corso.

Giuseppe Di Mauro, preparatore atletico dell'Us Avellino, ha descritto il programma quotidiano delle sedute che i calciatori biancoverdi sostengono da casa:

"Tutto ciò che programmiamo riguarda la salute dei nostri ragazzi, per cui stiamo dando dei lavori compatibili con la loro quarantena forzata. Sto cercando, qui dalla Sicilia, di mandare Whatsapp dei video, utilizzando gli scalini di casa o attrezzature che normalmente si hanno a casa. Quindi esercizi a corpo libero. Abbiamo dato un programma alimentare, riducendo molto l'apporto di carboidrati e aumentando quello di proteine. La gestione degli allenamenti è mirata soprattutto a un discorso di forza a carico naturale in casa, in modo che, nel caso in cui riuscissimo a completare la stagione, ci ritroveremmo con una base importante di tono muscolare e di prevenzione. La più grande difficoltà che troveremo, in caso di un'eventuale ripresa, sarà la grande quantità di partite che ci ritroveremo a giocare in un arco di tempo molto breve e questo potrebbe creare problemi. A inizio stagione, abbiamo giocato contro squadre che vantavano 60 allenamenti, mentre noi ne avevamo fatti appena 6: almeno adesso potremmo dire di stare allo stesso livello".

Un grande augurio a tutti i tifosi e il consueto appello a rispettare le regole:

"Stiamo tutti a casa in modo da poterci vedere presto tutti al Partenio-Lombardi".