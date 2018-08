Iscrizione Avellino, rinviato il contraddittorio al Tar

Ennesimo cambio di programma nella vicenda relativa all'iscrizione dell'Avellino calcio al campionato di Serie B: il contraddittorio al Tar Lazio è stato spostato a martedì mattina, con inizio alle ore 10. In un primo momento il dibattimento era atteso per la mattinata di lunedì alla stessa ora. Ricordiamo che in quell'occasione saranno ascoltate le difese di Avellino, Figc e Coni. Successivamente si procederà all'accoglimento o meno della richiesta di sospensiva presentata dal club biancoverde.