Ministro Grillo apprezza il Moscati e poi indossa la casacca grillina: "Meglio Crozza che De Luca"

Per il Ministro della Salute Giulia Grillo, Avellino è stato un doppio appuntamento. In visita istituzionale all’Ospedale Moscati dove ha incontrato i vertici dal Direttore Generale Angelo Percopo, soffermandosi poi al Centro Oncologico di Riferimento Polispecialistico, passando per il Pronto Soccorso e la Radiologia. Il Governatore della Campania, Enzo De Luca aveva chiesto ai manager espressamente di tenere fuori la politica dalla sanità durante la campagna elettorale ma ad Avellino è andata in scena ciò che tutti siamo abituati a vedere da sempre.

Dopo la visita al Moscati il Ministro si è diretta all’ex ospedale di viale Italia dove tutto era stato allestito per l’incontro a favore del candidato sindaco Ferdinando Picariello. “La presenza sui territori è un mio preciso dovere. Questa non è una passerella elettorale, è l’azione minima che un ministro può concretizzare per avere consapevolezza della condizioni del Servizio Sanitario. Sono rimasta piacevolmente colpita dalla qualità del servizio offerto e dalla struttura”. Dopo le parole al miele per l’Ospedale Moscati e per lo staff, il ministro ha indossato la maglietta grillina: “Il Governatore della Campania ha sempre me nei suoi pensieri. Lo ringrazio per l’attenzione che, fortunatamente, non è ricambiata. io faccio il mio lavoro, penso ai cittadini campani ai quali ho sempre dato la mia piena disponibilità. De Luca passa il tempo ad insultarmi, con un approccio sessista alla politica, tra lui e Crozza preferisco quest’ultimo”.