Villaggio di Natale, Cipriano punzecchia Festa: "Regolamento chiaro, scritto in italiano"

Torna, come nelle più grandi pellicole cinematografiche, lo scontro epico tra Cipriano e Festa. L'ex candidato a sindaco, infatti, non perde tempo e coglie al volo l'occasione della polemica con ASI per tornare a punzecchiare il primo cittadino. Queste le sue parole.

"Oggi volevo solo farvi gli auguri... ma vengo trascinato in una triste polemica di fine anno. In piazza Kennedy, ad Avellino, una Associazione - presieduta in Irpinia, come a livello nazionale, da esponenti della Lega e dintorni - ha realizzato un villaggio di Natale. Bancarelle, pista di pattinaggio, go kart, giostre e gonfiabili. L’Amministrazione Festa ha concesso gratis il suolo e il patrocinio. Il Regolamento prevede che tutte le attività dovessero essere GRATUITE per gli avellinesi e per i fruitori. Lo pubblico in basso, articolo 2, lingua italiana.

Ieri 4 consiglieri comunali si sono posti il dubbio che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. In serata mi sono fatto un giro al villaggio di piazza Kennedy. Tutto a pagamento. Compreso il caffè e una bella zeppola. Alla faccia del regolamento e di chi al Corso Vittorio Emanuele ha dovuto pagare 2mila euro per vendere gli stessi prodotti, in un altro mercatino di Natale, organizzato sempre dal Sindaco Festa. È proprio vero che mercati e mercatini non finisco mai...

PS. Complimenti al Sindaco per l’ordinanza contro i botti di Capodanno. Scelta giusta per le persone e per gli animali. Bisognava pero’ pensarci prima. Peccato che decine di bancarelle li vendano in tutta la città da settimane..."

In difesa del Villaggio di Natale il presidente di ASI, Ettore de Conciliis, che in un commento scrive: "Per favore, basta andare sul sito del Comune di Avellino a questo indirizzo http:// www.comune.avellino.it/ servizionline/ archiviobandi2015.php E verificare che all'art.2 dell'invito a offrire spontanee adesioni, attraverso la Manifestazione di Interesse, NON VI È TRACCIA ALCUNA della gratuità dei servizi".