Todisco del centrosinistra apre al Movimento 5 Stelle

"La città ha votato inequivocabilmente per una svolta. Ogni atteggiamento rivolto ad impedire di governare al sindaco eletto con il 60% dei voti sarebbe incomprensibile agli elettori e rappresenterebbe un danno alla città". E' il consigliere regionale Francesco Todisco a dirlo, sostenitore di Nello Pizza uscito sconfitto dal ballottaggio. "Occorre evitare l'errore fatto dopo le politiche del 4 marzo, quando è stato rifiutato in via pregiudiziale ogni confronto con il Movimento cinque stelle. Alla luce del sole, chiudendo ogni spazio per trattative sottobanco e di pessimo conio, operazioni trasformistiche e acquisti di consiglieri. Occorre stabilire un metodo di confronto sulle cose da fare nell’interesse della città. Spetta a Ciampi l’onere della proposta sulle scelte prioritarie su cui vuole caratterizzare la sua amministrazione, ma spetta a lui anche una capacità di ascolto sulle proposte di cui il centrosinistra vuole farsi carico. E su questo terreno toccherà alle forze che hanno sostenuto Nello Pizza non consentire confusioni e relazioni ambigue in consiglio comunale con quelle forze che sono state seccamente rifiutate dalla città."